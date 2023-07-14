В ЦБ заявили, что цифровые валюты являются настоящим финансовой сферы

По мнению первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой, вопрос стоит в сроках выпуска такого платежного средства центральными банками разных стран

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова заявила, что цифровые валюты являются не трендом, а настоящим финансовой сферы, вопрос стоит в сроках выпуска такого платежного средства центральными банками разных стран.

"Это [цифровые валюты] не тренд, это уже настоящее. Просто вопрос уже в какие сроки кто будет выпускать", - сказала она в интервью YouTube-каналу "pro.finansy/Ольга Гагладзе", отметив, что центральные банки разных стран заявляют о готовности создавать цифровые валюты в ближайшее время.

Первый зампред ЦБ отметила, что введение цифрового рубля будет поэтапным процессом, а пилотный проект, который будет запущен в этом году, будет посвящен трем основным операциям: открытие кошельков в цифровых рублях, перевод цифровых рублей от гражданина к гражданину и оплата товаров или услуг в тех юрлицах которые подключатся к пилоту.

Об открытии счетов юрлицам

"Последующие этапы предполагают возможность открытия счетов в цифровых рублях юридическим лицам", - указала она, добавив, что в этих случаях также будут устанавливаться лимиты на остатки средств. "Потому что мы считаем, что юридические лица могут этим пользоваться только в основном в розничных операциях", - пояснила первый зампред ЦБ РФ.

"Цифровой рубль - исключительно платежное средство. И это очень важно понимать", - подчеркнула Скоробогатова. По ее словам, с учетом цифровизации всех процессов у граждан должен быть выбор "не только безналичных средств".

ЦБ продолжит обновлять дизайн банкнот

Скоробогатова также подчеркнула, что параллельно с выпуском цифрового рубля ЦБ продолжает работать над обновлением дизайна банкнот и не планирует вводить ограничений на оплату наличными.

"Будут все три формы, если только человечество дойдет само через 50-100 лет до того состояния, когда все захотят только цифровые деньги, тогда да [могут исчезнуть наличные]. Но это будет выбор человека, бизнеса и государства одновременно", - добавила она.