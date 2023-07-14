Посол Ирана в России считает, что ШОС и БРИКС должны двигаться к созданию единой валюты

По мнению Казема Джалали, это будет способствовать развитию экономик государств

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) должны двигаться к использованию национальных валют в расчетах и созданию единой валюты, это будет способствовать развитию экономик государств. Такое мнение выразил в пятницу посол Ирана в Москве Казем Джалали в эфире телеканала "Россия-24".

"Мне кажется, что мы должны двигаться в сторону использования национальных валют или создания единой валюты между странами-единомышленниками, допустим, в ШОС или в БРИКС. Это крупные организации, имеют очень крупную экономику. И непременно движение в сторону создания единой валюты, помимо доллара, может способствовать нашим экономикам", - сказал он.

"Мы считаем, что, конечно же, надо снизить уровень нашей зависимости от валюты тех стран, которые, так сказать, используют свою валюту против других народов, против других экономик. Нет причин в том, чтобы использовать их валюту", - добавил посол.

Идею о введении альтернативной доллару валюты в странах БРИКС неоднократно озвучивал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. В конце июня бразильский лидер заявил, что намерен поднять вопрос об отказе от доллара в межгосударственных расчетах на предстоящем в сентябре саммите БРИКС.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси призвал страны - члены ШОС отказаться от доллара США, потому что эта валюта является инструментом гегемонии западных стран. В совместной Нью-Делийской декларации, подписанной по итогам заседания Совета глав государств ШОС, которое прошло 4 июля в онлайн-формате под председательством Индии, говорится о том, что страны организации высказались за увеличение заинтересованными государствами доли национальных валют во взаимных расчетах.