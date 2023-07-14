Россия заняла второе место после США по поставкам СПГ в Грецию

По сведениям компании DESFA, ведущую роль в импорте природного газа сыграл СПГ-терминал Ревитуса

АФИНЫ, 14 июля. /ТАСС/. РФ заняла второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Грецию через СПГ-терминал в Ревитусе под Афинами в первой половине 2023 года, на первом месте были США. Это следует из данных, которые опубликованы на сайте компании - оператора газотранспортной системы Греции DESFA.

По информации компании, ведущую роль в импорте природного газа в стране играл СПГ-терминал Ревитуса, покрывающий более половины всего импорта природного газа - 55,5%. "Рост поставок составил 7,87% по сравнению с первым полугодием 2022 года. Примерно 17,3 ТВт⋅ч СПГ было разгружено в Ревитусе с 26 танкеров из шести разных стран", - говорится в сообщении.

США, занявшие первое место, поставили 7,16 ТВт⋅ч сжиженного природного газа, что составляет 41,4% всего объема СПГ, выгруженного на терминале Ревитуса. На втором месте импорт из России, составивший 3,17 ТВт⋅ч. Далее следуют Египет (3,02 ТВт⋅ч), Алжир (2,48 ТВт⋅ч), Норвегия (0,97 ТВт⋅ч) и Испания (0,51 ТВт⋅ч), сообщила компания.

Россия начала поставлять партии СПГ в Грецию во второй половине прошлого года.

Из приобретенного в первом полугодии Грецией природного газа 23,72 ТВт⋅ч были использованы для внутреннего потребления, 9,9 ТВт⋅ч пошли на экспорт. Внутреннее потребление природного газа сократилось на 21,74%, а экспорт вырос на 15,03%, отметил оператор.