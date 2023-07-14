Число приписанных к порту Янпу судов для международной навигации возросло до 40

По информации газеты "Хайнань жибао", их общая полная грузоподъемность превысила 5,22 млн тонн

САНЬЯ, 14 июля. /ТАСС/. Количество зарегистрированных в порту Янпу (провинция Хайнань, Южный Китай) судов для международной навигации возросло до 40. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее данным, их общая полная грузоподъемность превысила 5,22 млн тонн. Как отмечает газета, накануне в порту было зарегистрировано судно "Синьсиньшань" компании Leduoke Multimodal Transport. Оно стало вторым для оператора в этом порту, а также третьим приписанным к Янпу судном под флагом Панамы.

Длина судна составляет 182,5 м, ширина - 25,2 м. Высота борта достигает 14,2 м, а дедвейт - 23 896 тонн, что позволяет "Синьсиньшань" перевозить до 1 688 20-футовых контейнеров.

С июня 2020 года в зоне экономического развития Янпу начали работу более 500 судоходных компаний. Всего к порту за этот срок были приписаны или перерегистрированы 1 600 судов с общей грузоподъемностью 13 млн тонн.

Порт Янпу находится на территории города Даньчжоу (северо-запад Хайнаня). По планам властей, к 2025 году Янпу должен превратиться в региональный транспортный узел: к этому времени его грузооборот должен достичь 5 млн контейнеров в год, а число внутренних и международных маршрутов превысит 80.