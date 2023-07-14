Ингушетии одобрили кредит на 300 млн рублей для закупки общественного транспорта

Как сообщил министр промышленности и цифрового развития региона Бадма Дорджиев,на эти деньги планируют приобрести 78 автобусов

МАГАС, 14 июля. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют приобрести почти 80 автобусов, что составит более 50% всего автопарка госперевозчика. Новый общественный транспорт будет закуплен на средства специального казначейского кредита в размере 300 млн рублей, который одобрен региону правительством РФ. Об этом сообщил ТАСС министр промышленности и цифрового развития региона Бадма Дорджиев.

"Проведена большая работа в рамках обновления общественного пассажирского транспорта. Республикой были подготовлены документы, подана заявка, которая успешно прошла все согласования, на штабе правительственной комиссии по региональному развитию нам одобрен специальный казначейский кредит в размере 300 млн рублей, на эти средства будет закуплен новый транспорт, - сказал Дорджиев. - Сейчас ведется работа по подписанию необходимых соглашений с профильными министерствами. Ориентировочно к декабрю - максимум январю следующего года в регион в полном объеме поступят 78 единиц новой техники, оборудованной по всем стандартам безопасности".

По его словам, автобусы будут поступать в регион партиями, первая приблизительно поступит уже осенью.

"Стоит уточнить, что обновляться будет только автопарк государственного перевозчика ГУП "Ингушавтотранс", здесь мы обновим чуть более 50% всего транспорта, - добавил министр. - Новые автобусы будут поставлены на межмуниципальные и муниципальные маршруты, значительная их часть будет задействована на социально защищенных и более востребованных маршрутах. Закупка нового транспорта позволит нам не только обновить автопарк, но и расширить его, потому что некоторые из старых автобусов мы можем починить и привести в порядок".

По данным министерства, последняя крупная закупка транспорта была в 2015 году. Тогда республика приобрела 108 газомоторных автобусов с тахографами и системой ГЛОНАСС. На закупку техники, способной работать и на компримированном природном газе, и на бензине, было направлено 182 млн рублей, в том числе 10 млн из республиканского бюджета.

Инструменты инфраструктурный бюджетный кредит и специальный казначейский кредит выполняют задачи, обозначенные инициативой социально-экономического развития правительства РФ "Инфраструктурное меню". Оператором программ выступает публично-правовая компания "Фонд развития территорий", созданная правительством России для обеспечения устойчивого развития регионов, формирования комфортных и благоприятных условий проживания граждан.