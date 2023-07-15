В России ввели госпошлину за разрешение на аренду охотничьего оружия

За выдачу оружия и переоформление документов придется заплатить 500 и 250 рублей соответственно

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Граждане РФ и иностранцы должны будут платить госпошлины за разрешение на выдачу, ношение и использование арендованного оружия в охотничьих целях, а также переоформление соответствующих разрешительных документов. Размеры пошлин составят 500 и 250 рублей соответственно. Соответствующей закон опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.

Так, по закону российские и иностранные граждане могут взять оружие для охоты в аренду. Для этого необходимо получить специальное разрешение, предоставляющее право на ношение и использование оружия. При этом иностранные граждане смогут арендовать такое оружие у юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые ведут охотничье хозяйство и оказывают иностранным гражданам услуги в сфере охотничьего хозяйства и имеют на это соответствующее разрешение.

Новые госпошлины за выдачу арендованного оружия и переоформление разрешительных документов устанавливаются по закону в размере 500 и 250 рублей соответственно - по аналогии с действующим размером пошлин за выдачу (переоформление) иных разрешительных документов в сфере оборота оружия (500 и 250 рублей соответственно), который был установлен в 2017 году.

Вместе с тем по новому закону граждане должны будут заплатить госпошлину за выдачу и переоформление разрешений на транспортирование и перевозку оружия и (или) патронов, а также за переоформление лицензий на экспонирование или коллекционирование оружия (в размере 250 рублей).