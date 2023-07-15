Фаундеры назвали идеальный возраст для запуска стартапа

Основной проблемой для создания и масштабирования стартапов 64% фаундеров указали, в частности, нехватку собственных средств

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Идеальным для начала создания стартапа является возраст до 26 лет, считают более трети опрошенных фаундеров. При этом каждый пятый - сторонник студенческих проектов, а 13% думают, что стартовать нужно практически сразу после окончания учебы в возрасте 23-26 лет. При этом только 6% опрошенных рассказали, что инвесторы не воспринимают их всерьез из-за молодого возраста. Такие результаты следуют из опроса, предоставленного ТАСС в пресс-службе НП РТС, учредителя премии "Искусный интеллект 2023". В исследовании приняли участие 585 фаундеров технологических компаний в возрасте 17-65 лет со всей России в июне - июле 2023 года.

Однако респонденты высказывали и противоположное мнение, отмечая, что для успешного стартапа нужен опыт, называя возраст 27-30 лет (23%), 30-35 лет (15%), 35-40 лет (21%).

Основной проблемой для создания и масштабирования стартапов 64% фаундеров называют нехватку собственных средств и неумение привлекать инвесторов. При этом недостаток финансирования - не единственная сложность. Так, почти половина опрошенных (49%) рассказали, что им не хватает предпринимательского опыта, а 43% - навыков продаж. При этом треть фаундеров говорит о том, что сложности с продажами проекта возникают еще на стадии презентации идеи (32%).

Более половины респондентов (53%) поделились, что для успешного развития своих проектов им не хватает знаний о рынке и его реальных потребностях. Треть думает, что им необходимо обучаться навыкам предпринимательства. При этом 45% хотели бы больше взаимодействовать с опытными бизнесменами, а каждый пятый хочет быть частью сообщества единомышленников и стартап-сообществ. Предприниматели отмечают и другие проблемы: отсутствие наработанных связей (34%), неумение мотивировать команду (19%), трудности при выходе на иностранные рынки и неуверенность в своем проекте (по 15%).

Сколько нужно денег

Треть респондентов уверена в том, что для успешного старта нужно несколько миллионов рублей, а 2,1% говорит о финансировании в десятки миллионов рублей. Около 23% респондентов полагают, чтобы запустить стартап нужно меньше миллиона рублей. Еще 13% называют сумму до 500 тыс. рублей. При этом каждый пятый уверен, что успех стартапа зависит не от объемов финансирования, а от наличия крутой идеи.

Самыми перспективными сферами опрошенные считают FinTech и проекты, связанные с искусственным интеллектом (по 53%). Также в пятерку лидеров вошли PromTech (45%), MedTech (42%), EdTech (40%) и Crypto, Blockchain (36%). Популярностью у предпринимателей пользуются и другие сферы: AgroTech (34%), ConstructionTech и Travel (по 27%), SpaceTech и AeroTech (21%), FoodTech (19%), Telecom (17%).

Респонденты также отмечают, что стартап-среда в России в последнее время стала быстро меняться: появляются иные приоритетные направления и сферы (38%), радикально меняются стратегии (34%), международный вектор перенаправляется на привлечение инвестиций и активное сотрудничество со странами ЕАЭС (20%). При этом каждый пятый отметил, что за последний год предприниматели создали больше стартапов.