Совмин Белоруссии утвердил протокол к соглашению о кредитовании РФ строительства БелАЭС

Министерству иностранных дел республики поручили направить уведомление о выполнении Минском внутригосударственных процедур, необходимых для вступления документа в силу

МИНСК, 15 июля. /ТАСС/. Совет министров Белоруссии утвердил протокол о внесении изменений в соглашение с Россией по вопросам кредитования строительства Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Соответствующее постановление размещено на Национальном правовом интернет-портале республики.

"Утвердить протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции на территории Республики Беларусь от 25 ноября 2011 года, подписанный в городе Москве 2 марта 2023 года и городе Минске 3 марта 2023 года", - говорится в документе.

Министерству иностранных дел Белоруссии поручено направить уведомление о выполнении Минском внутригосударственных процедур, необходимых для вступления протокола в силу.

В конце февраля правительство РФ одобрило проект протокола, продлевающий на год срок начала погашения Белоруссией кредита на строительство БелАЭС. Документ предполагает, что погашение кредита начнется не позднее 1 апреля 2024 года. До этого дата начала погашения Минском займа была установлена на 1 апреля 2023 года. Кроме того, документ определяет, что все платежи по кредиту будут осуществляться в российских рублях, предусмотренная ранее возможность погашения кредита в долларах США исключается.

БелАЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Она состоит из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). В ноябре 2020 года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, в июне 2021 года введен в промышленную эксплуатацию. В декабре 2021 года на втором энергоблоке проведена загрузка ядерного топлива, с чего начался физический пуск. 13 мая 2023 года в рамках этапной программы энергетического пуска состоялось первое включение в сеть второго энергоблока, в конце мая начался этап его опытно-промышленной эксплуатации.