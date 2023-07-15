США выделяют $20 млрд на инициативы в сфере чистой энергетики

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис напомнила, что вместе с американским лидером Джо Байденом они поставили "амбициозную цель" - в два раза снизить объем парниковых газов к 2030 году

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Белый дом выделяет $20 млрд на развитие чистой энергетики в США. Об этом сообщила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис.

"Сегодня я с гордостью объявляю о крупнейшей в истории нашей страны инвестиции в финансирование местных климатических проектов. <...> Одна из причин, по которым это так важно, заключается в том, что нам необходимо наверстать упущенное время. Мы знаем, что, значительно ускоряя работу, мы сможем снизить уровень выбросов. Мы сделаем это благодаря выделению $20 млрд национальной сети некоммерческих и общественных кредиторов, а также другим финансовым институтам, которые финансируют десятки тысяч климатических проектов и проектов в области чистой энергетики по всей Америке", - сказала она, выступая в Государственном университете Коппина в Балтиморе (штат Мэриленд).

Харрис напомнила, что вместе с президентом США Джо Байденом они поставили "амбициозную цель" - в два раза снизить объем парниковых газов к 2030 году и достичь нулевого показателя к 2050 году. "Инвестиция, о которой мы сегодня объявляем, поможет нам достичь этих целей", - убеждена вице-президент.

Она пояснила, что федеральные инвестиции, в частности, позволят застройщикам, которые возводят доступное жилье, иметь "требуемый капитал, чтобы установить энергоэффективные устройства в новых домах, что позволит снизить энергопотребление и помочь жителям уменьшить затраты на электроэнергию". Кроме того, получать кредиты под нулевой процент смогут и владельцы малого бизнеса, чтобы приобрести электрические грузовые автомобили, указала Харрис. Она добавила, что выделение средств предусматривает активное сотрудничество государства с частными предприятиями и позволить создать новые рабочие места.