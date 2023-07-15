Компания xAI Илона Маска будет использовать твиты для обучения своей модели ИИ

По словам основателя организации, специалисты будут стремиться к созданию "максимально любознательного и стремящегося к правде" искусственного интеллекта

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Компания xAI Илона Маска будет использовать публикации в принадлежащей ему соцсети Twitter для обучения своей модели искусственного интеллекта (ИИ).

"Думаю, мы будем использовать публичные твиты, разумеется, не затрагивая ничего частного, для обучения, как поступают все остальные", - заявил Маск в пятницу в ходе прямой трансляции на странице в Twitter. Он подчеркнул, что другие компании "нелегально используют" публикации в соцсети для обучения моделей ИИ, но не пояснил, о каких именно компаниях идет речь.

Как отметил Маск, xAI будет стремиться к созданию "максимально любознательного и стремящегося к правде" искусственного интеллекта, что, по его мнению, является "наиболее безопасным подходом". При этом он в негативном ключе отозвался о моделях ИИ, которые выдают "политкорректные и вводящие в заблуждение" результаты. "На мой взгляд, основная цель xAI - создать хороший искусственный интеллект, который будет преследовать цель понять вселенную", - заявил предприниматель. При этом он отметил, что выступает за регулирование сферы искусственного интеллекта.

По словам Маска, xAI будет тесно сотрудничать с также принадлежащей ему компанией по производству электромобилей Tesla. Как подчеркнул предприниматель, они будут приносить "взаимную выгоду". Он не исключил, что разработки в сфере ИИ будут применены для улучшения системы автопилота Tesla.

В марте Маск зарегистрировал в Неваде компанию xAI, а ранее на текущей неделе официально объявил о ее создании. Одновременно начал работу сайт компании, на котором уточняется, что в ней будут работать бывшие сотрудники Google, Microsoft, а также других корпораций из технологической сферы. Маск неоднократно называл искусственный интеллект одновременно и перспективной, и опасной технологией.