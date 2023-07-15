В производство электротранспорта в ДНР инвестируют 400 млн рублей

Новый проект позволит создать 140 рабочих мест

ДОНЕЦК, 15 июля. /ТАСС/. Создание в ДНР производства электротранспорта, в том числе трамваев и электробусов, потребует 400 млн рублей инвестиций и позволит создать 140 рабочих мест, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства экономического развития ДНР.

"Общий объем инвестиций проекта - 400 млн рублей, в ходе реализации проекта планируется создание 140 рабочих мест", - сообщили в пресс-службе.

Производство общественного электротранспорта планируют наладить на территории республики на базе создаваемого индустриального парка "Электромашины Донбасса". Соответствующее соглашение было заключено на Петербургском экономическом форуме в 2023 году между властями региона и ООО "Завод электрического транспорта Спутник "Донецк".

Ранее врио главы региона Денис Пушилин сообщал, что ДНР подписала более 30 соглашений на ПМЭФ.