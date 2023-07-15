Долю китайских брендов на авторынке России оценили в более чем 40%

С июня в РФ стартовали официальные продажи автомобилей IXEN, Baic и Jetour

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Доля автомобильных брендов из КНР на российском рынке превышает 40%, сообщили ТАСС в ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД). Там отметили, что сейчас в России представлены более 20 китайских автомобильных брендов.

"В России более двух десятков брендов из Китая. <…> При этом, бренды из поднебесной уже занимают долю в продажах новых автомобилей выше 40%", - рассказали в РОАД.

Так, с июня в России стартовали официальные продажи автомобилей брендов IXEN, Baic и Jetour. Кроме того, можно приобрести ввозимые по параллельному импорту машины Byd, Brilliance и Zotye.

В апреле президент РОАД Алексей Подщеколдин заявлял, что на автомобильном рынке РФ присутствовало на тот момент более 15 китайских брендов.

По данным АЕБ, предоставленным АО "Паспорт промышленный консалтинг", продажи автомобилей в первом полугодии 2023 года в России выросли на 9,9% - до 428,3 тыс. В топ-10 продаваемых марок автомобилей вошли такие китайские бренды, как Chery, Haval, Geely, Exeed, Omoda и Changan.

Так, например, занявшая второе место Chery увеличила свои продажи в РФ по итогам первого полугодия в 4,2 раза - до 47 тыс. авто. Замкнувший тройку лидеров Haval продал за этот же период 40 тыс. авто, что в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.