В Новосибирске четвертый мост через Обь планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году

Строительные работы намерены закончить до конца 2023 года

НОВОСИБИРСК, 15 июля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют ввести в эксплуатацию четвертый мост через реку Обь в Новосибирске в первом квартале 2024 года. Строительные работы намерены закончить до конца этого года, рассказал ТАСС в субботу министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

"Окончание работ - в 2023 году. Я думаю, что задача нам завершить работы, а потом начнется проверка Ростехнадзора, документы, ЗОС (заключение о соответствии - прим. ТАСС), ввод и так далее. Эта бумажная работа у нас, скорее всего, займет первый квартал следующего года", - сказал Костылевский.

Костылевский пояснил, что стоимость объекта составляет 44,6 млрд рублей с учетом выделенных дополнительных средств.

26 декабря 2022 глава правительства Михаил Мишустин сообщил о выделении дополнительных 7 млрд рублей на завершение строительства моста в связи с удорожанием стройматериалов.

Ранее областные власти информировали, что в декабре 2022 года планируется открыть движение по мосту, а полностью завершить работы - в начале 2023 года. В декабре 2022 года Костылевский сообщил о планах ввести мост в эксплуатацию до конца 2023 года.

Проект четвертого моста в Новосибирске реализуется с участием частного инвестора на основе концессионного соглашения, подписанного с Сибирской концессионной компанией в декабре 2017 года. Концедентом выступает правительство Новосибирской области в лице министерства транспорта и дорожного хозяйства. Проект включает создание транспортных развязок на обоих берегах Оби, общая протяженность всех объектов инфраструктуры превысит 5 км. Проезд по мосту планируется сделать платным.