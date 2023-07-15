В ДНР планируют запустить производство газобетонных блоков

Это позволит обеспечить республику стройматериалом ниже рыночной цены

ДОНЕЦК, 15 июля. /ТАСС/. Производство газобетонных блоков, которое создадут в Донецкой Народной Республике, где нуждаются в строительных материалах для восстановительных работ, обеспечит регион бесперебойными поставками газобетона стоимостью на 5% ниже рыночной цены в республике. Инвестиции в проект оцениваются в 800 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства экономического развития ДНР.

"Проект предполагает бесперебойное производство не менее 10 тыс. куб. м готовой продукции в месяц и ее реализацию на территории республики по цене ниже рыночной на 5%, сложившейся в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении.

Для организации производства планируется проведение капитального ремонта производственного корпуса общей площадью 5 тыс. кв. м, создание внешних инженерных сетей и запуск производственных линий. Объем инвестиций в проект оценивается в 800 млн рублей, количество создаваемых рабочих мест - 50.

Глава правительства ДНР Евгений Солнцев подписал на полях Петербургского экономического форума соглашение с ООО "Донбасский газобетон" о создании в Донецке завода по производству газобетонных блоков.

Ранее врио главы региона Денис Пушилин сообщал, что Донецкая Народная Республика подписала более 30 соглашений на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году.