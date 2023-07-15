Источник допустил продление зерновой сделки при одобрении РФ предложений генсека ООН

Собеседник считает маловероятными другие сценарии

СТАМБУЛ, 15 июля. /ТАСС/. Продление черноморской зерновой инициативы на новый срок в складывающейся ситуации возможно при положительной реакции России на предложения по ее пролонгации генсека ООН Антониу Гутерриша, которые содержатся в его письме президенту РФ Владимиру Путину. Другие варианты маловероятны, учитывая позицию, которую в этом вопросе занимает российская сторона, сообщил в субботу ТАСС дипломатический источник в Турции.

"Пролонгация возможна, но, учитывая заявления российских властей о невыполнении в течение года касающихся ее части стамбульских договоренностей, произойти это может в случае, если предложения Гутерриша признают приемлемыми", - сказал собеседник.

По его словам, турецкая сторона (Минобороны, МИД) проводит активную работу, направленную на продление срока действия зерновой сделки. "Теперь наверняка следует ожидать общения двух президентов (России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана - прим. ТАСС), по итогам которого ситуация полностью прояснится", - считает источник. Официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик 13 июля сообщил, что Эрдоган намерен провести переговоры по телефону с Путиным до истечения срока действия зерновой сделки.

Срок действия черноморской зерновой инициативы истекает 17 июля. 13 июля президент РФ констатировал, что она является "игрой в одни ворота", ничего, что касалось российских интересов, не было сделано. Путин подтвердил, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке. По его словам, в таком случае, как только данные Москве обещания будут исполнены, она вновь присоединится к сделке.