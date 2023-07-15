Около трети опрошенных россиян регулярно жалуются в полицию и банки на звонки мошенников

Согласно исследованию финансового маркетплейса "Выбери.ру", 7% респондентов считают, что злоумышленники все равно найдут новые способы похищать средства

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Большинство (80%) россиян поддерживают закон о приостановке переводов на счета, помеченные как мошеннические, но только треть из них сообщают в банк о звонках мошенников, а 7% считают, что мошенники все равно найдут новые способы похищать средства. Таковы результаты опроса финансового маркетплейса "Выбери.ру", который проводился среди 3 тыс. клиентов финансовых организаций (есть в распоряжении ТАСС).

Госдума 11 июля приняла закон, обязывающий банки приостанавливать транзакции с подозрением на мошенничество. Для заморозки перевода счет должен значиться в базе ЦБ РФ как мошеннический.

Согласно результатам опроса, большая часть респондентов - 80%, относятся к нововведению положительно, 38% из них не просто поддерживают закон, но и активно участвуют в пополнении базы ЦБ, регулярно жалуясь в полицию и банки на каждый мошеннический звонок. При этом 42%, в целом одобряя нововведение, не до конца уверены в его эффективности. Опрошенные признались, что не жалуются в банки на всякий подозрительный звонок и сомневаются в том, что жалуются другие. Поэтому, по их мнению, база ЦБ РФ недостаточно полна.

При этом оставшиеся 20% респондентов воспринимают нововведение скептически: 7% из них убеждены, что мошенники все равно найдут новые способы выводить деньги со счетов своих жертв, в то время как банки повысят стоимость обслуживания, чтобы покрыть издержки; 13% считают, что нововведение - полумера, проблема будет решена только переходом от безналичных денег к цифровому рублю.

"Сама идея закона полезная, она не гарантирует поимки злоумышленников, но, по крайней мере, должна сдержать их деятельность. Если все будет работать правильно, то теперь, чтобы остановить "конвейер" переводов, не нужно будет дожидаться пока дело дойдет до суда - одной жалобы будет достаточно, чтобы преступник больше не мог использовать тот же счет для нового обмана. При этом банки имеют серьезный стимул проявлять внимательность: если перевод все же будет совершен, а счет мошенника найдется в базе Центробанка, то банку придется возмещать ущерб жертве, даже если человек по собственной воле перевел средства. Однако, у нововведения может быть побочный эффект - дополнительные проверки, скорее всего, приведут к замедлению скорости транзакций, а также к случайным заморозкам переводов, не имеющим отношения к мошенничеству", - сказал исполнительный директор финансового маркетплейса "Выберу.ру" Ярослав Баджурак.