СМИ сообщили о лишении некоторых пенсионеров в Чернобыльской зоне доплат

Издание "Зеркало недели" назвало причиной этого нехватку средств в бюджете Украины

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Украинские пенсионеры, проживающие в Чернобыльской зоне, лишены одного из видов доплат из-за нехватки средств в бюджете. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели".

Отмечается, что ранее жители зоны радиоактивного заражения могли получать дополнительно к пенсии доплату в размере от одной до трех минимальных зарплат. Теперь эти выплаты отменены.

Как сообщает издание со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины, из-за дефицита бюджета этой льготы лишены пенсионеры, которые не работают и проживают на территории радиоактивного заражения. Издание уточнило, что часто пенсионеры из других областей покупают дом на территориях радиационного загрязнения, а затем подают заявку на выплату этой надбавки к пенсии.

Пенсионеров - ликвидаторов Чернобыльской аварии и пострадавших в результате катастрофы эта мера не коснется, отметило издание.

В бюджете Украины на 2023 год предусмотрен рекордный дефицит в размере $38 млрд. Президент страны Владимир Зеленский выражал надежду, что Запад поможет Киеву покрыть дефицит бюджета.