СМИ: Турция намерена увеличить товарооборот с США до $100 млрд

Потенциал инвестиционного сотрудничества между странами планируется обсудить 19 сентября

СТАМБУЛ, 15 июля. /ТАСС/. Власти Турции намерены увеличить товарооборот с США до $100 млрд в свете договоренностей президентов двух стран Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена на полях саммита НАТО в Вильнюсе о дальнейшем развитии двусторонних отношений. Вопросы активизации сотрудничества глава Минфина Турции Мехмет Шимшек планирует обсудить со своей коллегой из США Джанет Йеллен 17-18 июля на встрече глав финансовых ведомств и ЦБ G20 в Индии, сообщила в субботу газета Hürriyet.

По информации проправительственного издания, на фоне успешной встречи Эрдогана и Байдена открываются новые перспективы для сотрудничества между двумя странами во многих областях, в том числе в части инвестиций США в турецкую экономику. Потенциал инвестиционного сотрудничества планируется обсудить 19 сентября в США на конференции по вопросам инвестиций, в которой ожидается участие главы турецкого Минфина.

По итогам 2022 года объем торговли между Турцией и США составил $34 млрд. Турецкие власти ранее неоднократно высказывались за увеличение товарооборота, однако основными препятствиями для этого являются разногласия между двумя странами по вопросу о продаже Анкаре истребителей F-16, исключение из программы производства перспективного истребителя F-35 после приобретения у России ЗРК С-400, спорные вопросы в отношениях между Турцией и Грецией.