В Москве с 17 июля начнутся онлайн-занятия по обучению гибким навыкам для бизнесменов

Для участия в мероприятиях необходимо пройти регистрацию

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Курс "Предпринимательское мышление" для обучения гибким навыкам бизнесменов стартует в Москве с 17 июля. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"С 17 июля начинаются бесплатные онлайн-занятия интенсивного курса, обучающего гибким навыкам успешных бизнесменов. Эти умения и принципы ведения предпринимательской деятельности помогут не только выстроить продуктивные отношения с партнерами и заказчиками, но и четко обозначить собственные позиции, дать правильную мотивацию для работы с командой сотрудников. Курс "Предпринимательское мышление" разработан специалистами ГБУ "Малый бизнес Москвы", - говорится в сообщении.

Разработчики обучающей программы убеждены, что для открытия стартапа недостаточно знать свою сферу деятельности, освоить азы экономики, логистики, менеджмента. В дополнение к этому необходимо развить в себе гибкие навыки, которые влияют на успех в работе.

"Бизнесмены чаще всего самостоятельно принимают решения и готовы нести за это ответственность. Безусловно, многое определяет характер, но можно научиться быстро анализировать данные, мыслить стратегически и масштабно, проявлять гибкость и уверенно вести себя в кризисной ситуации. И к нам часто приходят, чтобы развить эти навыки. Тема личной и профессиональной эффективности интересует более 40% предпринимателей - участников опроса МБМ, проведенного в марте этого года", - уточнил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Обучающий интенсив проводится совместно со специализированным центром службы занятости "Моя карьера" для всех предпринимателей. Вебинары проходят в одно и то же время - с 11:00 до 12:30. Мероприятия реализуются в целях нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Для участия в каждом нужно зарегистрироваться.