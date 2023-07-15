Вебинар "Регистрация товарных знаков: нововведение для самозанятых" пройдет 18 июля

Число самозанятых в Москве достигло 1,4 млн человек

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Самозанятым расскажут о регистрации товарных знаков в рамках вебинара, который состоится в Москве 18 июля. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) проведет 18 июля вебинар "Регистрация товарных знаков: нововведение для самозанятых". Присоединиться к встрече смогут все желающие. Регистрация по ссылке. Участники вебинара узнают, что такое товарный знак и зачем он нужен в бизнесе, как его зарегистрировать, защитить и коммерциализировать. Также им расскажут об особенностях законодательства", - говорится в сообщении.

Как уточнил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, число самозанятых в столице уже составило 1,4 млн человек. Многие из них видят преимущество в том, чтобы продавать свою продукцию или оказывать услуги под собственным товарным знаком. Это важно для позиционирования бренда, создания репутации и повышения конкурентоспособности бизнеса. Самозанятым будет легче запускать рекламу, выходить на маркетплейсы. Для успешного осуществления планов мы подготовили для предпринимателей курс, в котором расскажем о тонкостях регистрации товарного знака.

Регистрация товарных знаков стала доступна самозанятым благодаря изменениям в Гражданском кодексе Российской Федерации, которые вступили в силу с 29 июня 2023 года. Специалисты МБМ уже оказывают консультации по вопросу регистрации товарных знаков.

"Поддержка бизнеса и самозанятых реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". ГБУ "Малый бизнес Москвы" помогает людям открывать и развивать свое дело в столице. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать об имущественных, образовательных и финансовых мерах государственной поддержки и свободно пользоваться ими", - добавляется в материале.