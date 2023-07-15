На выплаты пострадавшим при подтоплениях в Туапсинском районе направят около 91 млн рублей

Жители начнут получать деньги с 17 июля

КРАСНОДАР, 15 июля. /ТАСС/. На выплаты пострадавшим при подтоплениях в Туапсинском районе Краснодарского края направят порядка 91 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов в субботу.

"Сегодня только что закончилось заседание оперативного штаба. С понедельника начнется выплата компенсаций жителям: по 10 тыс. рублей разово получат все, чье жилье пострадало из-за стихии, при частичной утрате имущества положено 50 тыс. рублей, при полной - по 100 тыс. рублей. Общая сумма выплат составит порядка 91 млн рублей", - сказал Алтухов.

По предварительным данным, в результате непогоды подтопленными оказались 690 дворов и 290 домовладений, повреждены четыре социальных объекта, добавил он. На ремонт поврежденной коммунальной инфраструктуры потребуется еще несколько десятков миллионов рублей. "Сейчас идет разбор завалов и разрушений. Но по опыту предыдущих лет можно сказать, что средства на восстановление будем изыскивать в бюджетах всех уровней и во внебюджетных фондах", - заявил собеседник агентства.

Депутат Госдумы от Краснодарского края пояснил, что работы по восстановлению нарушенных из-за подтопления электроснабжения и водоснабжения продолжаются, их планировали завершить до конца дня в субботу, если позволят погодные условия. Сейчас в Туапсинском районе вновь начался ливень.

В ночь с 11 на 12 июля в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков - более 280 мм, произошел подъем воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефани. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях ввели режим ЧС, из зон подтопления эвакуировали население.

Подтопило жилые дома, райбольницу, четыре детсада, пять школ, центр детского творчества, стадион, здание администрации в Джубгском поселении. Разрушен автомобильный мост в хуторе Полковничьем и три пешеходных моста в разных поселках. Повреждены коммунальные системы. В результате непогоды пять человек погибли, еще один числится пропавшим без вести.