Бербок заявила, что нельзя противопоставлять помощь Украине и социальные выплаты в ФРГ

Глава МИД страны отметила, что такое противопоставление "стало бы насмешкой для украинских жителей"

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Германия должна продолжать оказывать помощь Украине и одновременно с этим обеспечивать социальные выплаты и льготы для собственных граждан, данные статьи расходов не должны взаимоисключать друг друга. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью газете Bild, выдержки из которого опубликованы в субботу.

Журналисты спросили министра об отношении к сложившейся ситуации, при которой Берлин недавно объявил о новом пакете помощи Киеву объемом €700 млн, в то время как "многие семьи [в ФРГ] из-за высокой инфляции не знают, поедут ли летом в отпуск". Бербок ответила, что это, "разумеется, причиняет ей боль".

Но одновременно с этим она выступила против того, чтобы "противопоставлять друг другу страдания Украины и социальные гарантии в Германии". По ее словам, такое противопоставление "не пойдет на пользу" тем жителям Германии, "у которых мало денег". "И это стало бы насмешкой для жителей Украины", - добавила она. "Я полагаю, что одно с другим [разные статьи расходов] никак не связано", - резюмировала министр.

Бербок полагает, что именно военные действия на Украине, за которые она в очередной раз возложила вину на Россию, "стали причиной очередного кризиса в мировой экономике" и "экономической рецессии в Европе". Она выступила с призывом остановить боевые действия.

Инфляция в Германии в июне выросла на 0,3 п.п. и составила 6,4%. В мае показатель составлял 6,1%. В марте и апреле 2023 года он был на уровне 7,4% и 7,2% соответственно. Эксперты связывают нынешнюю динамику цен в том числе с ситуацией вокруг Украины и ростом стоимости электроэнергии. В июне цены на продукты питания в Германии выросли в среднем на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Энергоресурсы и топливо подорожали на 3%. Статистическое агентство ЕС сообщало, что инфляция в еврозоне в июне снизилась до 5,5% в годовом исчислении с 6,1% в мае. Целевой показатель инфляции для достижения стабильности цен в среднесрочной перспективе, согласно действующей стратегии Европейского центрального банка, составляет 2%.