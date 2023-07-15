ADNOC подтвердила информацию о переговорах с OMV по созданию нефтехимического гиганта

Компания также указала на заинтересованность в изучении возможности слияния Borouge и Borealis

ДУБАЙ, 15 июля. /ТАСС/. Национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC подтвердила в субботу, что она ведет переговоры с австрийским концерном OMV о создании нового нефтехимического предприятия путем слияния своих дочерних структур. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте ADNOC.

"ADNOC сегодня подтвердила, что она начала официальные переговоры с OMV AG относительно возможности создания нового нефтехимического холдинга путем слияния долей в Borouge и Borealis", - указывается в сообщении. ADNOC также подтвердила свою заинтересованность в изучении возможности слияния этих дочерних предприятий.

В ADNOC уточнили, что компании принадлежит 54% акций Borouge, Borealis - 36%, частным и институциональным инвесторам - остальные 10%. В то же время OMV владеет 75% акций Borealis, ADNOC - 25%.

5 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что ADNOC и OMV ведут переговоры о слиянии своих дочерних структур - Borealis и Borouge - для создания нефтехимического гиганта стоимостью $30 млрд. Как утверждают собеседники агентства, владельцы ADNOC и OMV уже несколько месяцев ведут переговоры о потенциальном соглашении и структуре собственности объединенной компании. Один из возможных сценариев предполагает, что ADNOC и OMV будут принадлежать одинаковые доли, не превышающие 50%, а остальная часть акций компании может находиться в свободном обращении и торговаться на фондовой бирже. Согласно утверждению Bloomberg, австрийская сторона настаивает на том, чтобы штаб-квартира компании находилась в Европе, где проходит большинство операций, даже если объединенная структура будет зарегистрирована в Абу-Даби. Некоторые собеседники агентства не исключают, что переговоры между ADNOC и OMV могут быть отложены или вовсе поставлены на паузу, поскольку обе стороны занимают противоречащие друг другу позиции в ряде вопросов.