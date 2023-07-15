Индия и ОАЭ подписали меморандумы о продвижении использования национальных валют

Премьер-министр Индии Нарендра Моди высоко оценил эти соглашения

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июля. /ТАСС/. Индия и Объединенные Арабские Эмираты подписали в субботу два меморандума, направленные на то, чтобы облегчить и активизировать использование национальных валют - индийской рупии и дирхама ОАЭ. Об этом сообщил Резервный банк Индии в Twitter.

"Резервный банк Индии и Центральный банк ОАЭ подписали два меморандума о взаимопонимании, чтобы создать основу для продвижения использования местных валют для трансграничных транзакций и сотрудничество для связывания их платежных систем и систем обмена сообщениями", - говорится в тексте.

Цель соглашений - расширение использования местной валюты и связывание платежных систем и системы обмена сообщениями. Подписание документов было приурочено к визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в ОАЭ. Моди высоко оценил подписанные соглашения.

"Это очень важный аспект сотрудничества Индии и ОАЭ. Он прокладывает путь к расширению экономического сотрудничества и упрощает международное финансовое взаимодействие", - написал глава индийского правительства в Twitter.

Ранее Моди прибыл в ОАЭ с официальным визитом. В Абу-Даби его встретил наследный принц эмирата Халед бен Мухаммед Аль Нахайян. В ходе переговоров они выразили удовлетворение стратегическим сотрудничеством двух стран. Глава индийского правительства встретится с президентом арабского государства Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.