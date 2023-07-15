СКЦ не давал с 27 июня разрешений на инспекции судов в рамках зерновой сделки

Как ранее сообщила представитель ООН, по состоянию на 13 июля одно судно находилось в порту Одессы, другое направлялось в Стамбул

СТАМБУЛ, 15 июля. /ТАСС/. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле с 27 июня не выдавал разрешений на новые инспекции судов на основе заявок на проход в Черное море в рамках зерновой сделки. Об этом сообщила в субботу ТАСС глава отдела коммуникаций офиса координатора ООН по черноморской зерновой инициативе Исмини Палла.

"С 27 июня не было разрешений на проведение инспекций. Сейчас проводится инспекция только на одном из них (разрешение на инспекцию этого судна было выдано до 27 июня - прим. ТАСС)", - сказала она.

Представитель ООН сообщила ранее агентству, что по состоянию на четверг одно судно находилось в порту Одессы, другое направлялось в Стамбул.

По данным СКЦ, в рамках реализации зерновой сделки из портов Украины с августа прошлого года вывезено 32,8 млн тонн сельхозпродукции.