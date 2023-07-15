15 июля, 12:36,
обновлено 15 июля, 12:47

СКЦ не давал с 27 июня разрешений на инспекции судов в рамках зерновой сделки

Как ранее сообщила представитель ООН, по состоянию на 13 июля одно судно находилось в порту Одессы, другое направлялось в Стамбул

СТАМБУЛ, 15 июля. /ТАСС/. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле с 27 июня не выдавал разрешений на новые инспекции судов на основе заявок на проход в Черное море в рамках зерновой сделки. Об этом сообщила в субботу ТАСС глава отдела коммуникаций офиса координатора ООН по черноморской зерновой инициативе Исмини Палла.

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"С 27 июня не было разрешений на проведение инспекций. Сейчас проводится инспекция только на одном из них (разрешение на инспекцию этого судна было выдано до 27 июня - прим. ТАСС)", - сказала она.

Представитель ООН сообщила ранее агентству, что по состоянию на четверг одно судно находилось в порту Одессы, другое направлялось в Стамбул.

По данным СКЦ, в рамках реализации зерновой сделки из портов Украины с августа прошлого года вывезено 32,8 млн тонн сельхозпродукции. 

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