СКЦ признал, что экспорт удобрений из России по зерновой сделке наладить не удалось

Как отметили в Совместном координационном центре, "экспорт аммиачных удобрений в рамках сделки зависит от возобновления работы трубопровода из российского города Тольятти в украинский порт Южный"

СТАМБУЛ, 15 июля. /ТАСС/. Экспорт российских аммиачных удобрений в рамках зерновой сделки, заключенной год назад, так и не удалось запустить. Об этом сообщил в субботу Совместный координационный центр в Стамбуле.

"Инициатива также предусматривает экспорт удобрений, в том числе аммиачных. В рамках инициативы такого экспорта не было. Экспорт аммиачных удобрений в рамках сделки зависит от возобновления работы трубопровода из российского города Тольятти в украинский порт Южный. Трубопровод был поврежден 5 июня, его текущее состояние неизвестно", - говорится в сообщении.

Кроме того, страны с низким доходом в рамках сделки получили только 10% кукурузы и 40% пшеницы. Большая часть продуктов направляется в развитые страны, заявили в СКЦ.

"90% кукурузы и 60% пшеницы по черноморской зерновой инициативе были экспортированы в страны с высоким [доходом] или доходом выше среднего; 10% кукурузы и 40% пшеницы были экспортированы в бедные страны или с доходом ниже среднего", - указывается в сообщении.

Согласно данным СКЦ, по сравнению с периодом 2017-2021 годы пропорции зерна и кукурузы, поставляемые с Украины в беднейшие страны, не изменились, однако процент продуктов, поставляемых в страны с доходом выше среднего, вырос.

Текст черноморской зерновой инициативы, подписанной 22 июля 2022 года, предусматривал экспорт через украинские порты также и аммиачных удобрений. Для этого в последующие месяцы ООН вела работу по обеспечению запуска трубопровода, однако, как отмечал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, Киев постоянно выдвигал дополнительные политические условия. Работа по экспорту российских удобрений велась также в рамках меморандума о взаимопонимании между ООН и Министерством обороны РФ. Как утверждали во всемирной организации, в результате экспорт российских удобрений осуществлялся по другим маршрутам.