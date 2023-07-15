В СКЦ сообщили о вывозе почти 33 млн тонн сельхозпродукции в 45 стран за зерновую сделку

Как отметил Совместный координационный центр, было совершено 1 003 выхода из портов

СТАМБУЛ, 15 июля. /ТАСС/. Объем сельхозпродукции, вывезенной за время реализации черноморской зерновой инициативы, составил 32,8 млн тонн. Об этом сообщил в субботу Совместный координационный центр в Стамбуле, отметив, что в рамках сделки было совершено 1 003 выхода из портов.

Сельхозпродукция, по данным СКЦ, за время реализации сделки была поставлена в 45 стран на 3 континентах. Из общего объема 46% продукции экспортировалось в Азию, 40% - в страны Западной Европы, 12% - Африки, 1% - Восточной Европы. 51% от общих поставок составила кукуруза, 27% - пшеница, 6% - подсолнечный шрот, 5% - подсолнечное масло, 4% - ячмень, 3% - рапс.

СКЦ отметил, что в настоящее время в рамках инициативы работает только одно судно - турецкое Samsun, на которое в порту Одессы загружают зерно.

Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.