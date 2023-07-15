Москва и Бангкок поддержали переговоры по ЗСТ между Таиландом и ЕАЭС

Стороны также обсудили увеличение двусторонней торговли до допандемийного уровня

ПХУКЕТ /Таиланд/, 15 июля. /ТАСС/. Москва и Бангкок выступают за скорейшее начало переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Таиландом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом в субботу сообщил МИД королевства по итогам переговоров в Пхукете министра иностранных дел России Сергея Лаврова и вице-премьера, главы МИД Таиланда Дона Праматвиная.

"Стороны провели плодотворную дискуссию в продолжение 8-го заседания Смешанной российско-таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству 27 апреля 2023 года, в ходе которой были рассмотрены важные вопросы, представляющие взаимный интерес. Они включали увеличение двусторонней торговли до допандемийного уровня путем упрощения торговых процедур и устранения нетарифных барьеров, особенно в отношении таиландской рыбной продукции, <...> а также выражение поддержки скорейшему началу переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговле между Таиландом и ЕАЭС", - говорится в сообщении таиландского МИД.

Лавров и Праматвинай обсудили вопросы укрепления сотрудничества между странами в области науки, техники и инноваций, культуры, спорта и туризма. Министры двух стран также обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, таким как ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, конфликты на Украине и в Мьянме.

Министр иностранных дел России в субботу принял участие в церемонии официального открытия генконсульства РФ в Пхукете и встрече с соотечественниками. В торжественном открытии российского диппредставительства также приняли участие представители местных властей, туристических организаций и общественности.