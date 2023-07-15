Глава Минсельхоза Венгрии заявил об увеличении поставок зерна с Украины в 70 раз

Иштван Надь отметил, что это нанесло большой ущерб местным фермерам

БУДАПЕШТ, 15 июля. /ТАСС/. Поставки зерна с Украины в Венгрию по демпинговым ценам увеличились в 2022 году в 70 раз, нанеся огромный ущерб местным фермерам, и поэтому Будапешт выступает за продление эмбарго на импорт украинской сельхозпродукции. Об этом заявил в субботу министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, напомнив, что запрет на поставки украинского зерна в страны Центральной Европы установлен Евросоюзом до 15 сентября.

"Если до войны импорт [зерна] с Украины составлял 40-50 тыс. тонн в год, то в 2022 году оттуда в Венгрию поступило в общей сложности 3,5 млн тонн зерновых и масличных культур, а в 2023 году, пока импорт не прекратился, в среднем несколько сотен тысяч тонн в месяц", - сообщил глава Минсельхоза в интервью еженедельнику Világgazdaság. По его словам, аналогичная ситуация наблюдается в других странах, граничащих с Украиной. "Это стало шоком для рынков, ни у кого не было возможности подготовиться к этому", - сказал министр.

Он отметил, что "по сравнению с венгерским зерном себестоимость украинской сельскохозяйственной продукции значительно ниже, поскольку на Украине в очень хороших природных условиях работают крупные сельскохозяйственные компании, не соблюдающие экологические нормы, которые увеличивают стоимость производства в ЕС". Из-за вооруженного конфликта на Украине и нарушения путей доставки своей продукции в Азию и Африку "они пытаются продать урожай по заниженной стоимости" в Европе, пояснил Надь. По его словам, "в прошлом году это оказало разрушительное воздействие на восточноевропейский и венгерский рынки зерна".

Цены на рынке

При этом складывается парадоксальная ситуация: затраты на производство зерна в Венгрии растут, в том числе из-за санкций ЕС против России, а стоимость этой продукции на местном рынке снижается, что наносит ущерб интересам фермерских хозяйств. "Цены на продовольственную и фуражную пшеницу на внутреннем рынке сейчас вдвое ниже, чем год назад. Цены на фуражный ячмень упали еще больше - на 56% за один год. Мы также наблюдаем сильное падение цен на масличные культуры: на 49% на подсолнечник и на 46% на рапс", - уточнил руководитель Минсельхоза.

В связи с этим он заявил, что "Венгрия разделяет общую позицию с Болгарией, Польшей, Румынией и Словакией по вопросу об ограничении импорта" с Украины. "Европейская комиссия должна продлить запрет на импорт украинской зерновой продукции после 15 сентября, поскольку это единственный способ защитить интересы европейских фермеров", - сказал Надь.

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В то же время пять стран Центральной Европы разрешили транзит украинского зерна по своей территории на мировые рынки.