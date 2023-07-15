В Ливии заявили, что остановка работы на месторождениях нефти уменьшит добычу сырья

Потери составят 340 тыс. б/с

КАИР, 15 июля. /ТАСС/. Прекращение производства нефти на месторождениях в юго-восточном регионе, которые были заблокированы протестующими, уменьшит ежедневную добычу сырья в стране на 340 тыс. баррелей в сутки (б/с). Такие данные привел в субботу министр нефти Ливии Мухаммед Аун.

"Ежедневные потери Ливии от закрытия месторождений составят около 340 тыс. баррелей нефти", - указал министр, слова которого привел телеканал Asharq. Аун выразил опасения, что "нынешняя ситуация может привести к сокращению иностранных инвестиций в отрасль".

Министр подтвердил, что крупнейшее ливийское нефтяное месторождение Эш-Шарара "выведено из эксплуатации". При этом он пояснил, что "более 80% нефти, производимой на закрытых скважинах, шло на внутренне потребление". Аун призвал все ливийские стороны "не вовлекать нефтяной сектор в политические конфликты".

Ранее в субботу производство сырья на двух крупнейших нефтяных месторождениях в Ливии - Эль-Филь и Эш-Шарара - было остановлено из-за протестов представителей местных племен. Лидеры племен юго-восточного региона Ливии выступили с заявлением, указав, что действия протестующих вызваны задержанием экс-министра финансов Фараджа Буматари, ответственность за которое они возлагают на Правительство национального единства (ПНЕ) во главе с Абдель Хамидом Дбейбой.

Как утверждают старейшины, экс-глава Минфина и кандидат на пост Центробанка Ливии Буматари "был похищен вооруженной группировкой в столице страны Триполи". Глава Высшего государственного Совета Ливии Халед аль-Мишри также заявил, что ответственность за арест экс-министра финансов несет ПНЕ, возглавляемое Дбейбой. По словам аль-Мишри, генеральный прокурор страны не имеет информации о каких-либо нарушениях или злоупотреблениях Буматари на посту главы Минфина, из-за которых он мог бы быть арестован.

В настоящее время в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, который сформирован парламентом, и Правительство национального единства под руководством Дбейбы со штаб-квартирой в Триполи. 22 июня прошлого года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы.