На парадроме "Флай Чегем" открыли первый в Кабардино-Балкарии всесезонный глэмпинг

Построенные домики приспособлены для приема гостей круглый год

НАЛЬЧИК, 15 июля. /ТАСС/. Первый глэмпинг-парк на 50 мест открыли на территории парадрома "Флай Чегем" в Чегемском районе Кабардино-Балкарии (КБР). Построенные домики приспособлены для приема гостей круглый год, рассказал ТАСС в субботу один из инвесторов и учредителей первого всесезонного глэмпинга O2kislorod Александр Бурмистров.

"На базе известного парадрома "Флай Чегем" мы построили первый в Кабардино-Балкарии глэмпинг, строительство начали в июне прошлого года и сейчас начали работать, уже принимаем гостей. Хочу отметить, что глэмпинг-парк всесезонный, половина номеров утеплены и готовы для проживания вне сезона полетов, защищены от морозов и метелей. Единовременно в комфортабельных номерах (уровень не менее чем четыре звезды) могут разместиться около 50 человек, уже сейчас наблюдаем повышенный спрос, август уже забронирован", - рассказал Бурмистров.

По его словам, комплекс обошелся инвесторам в более чем 40 млн рублей, и они собираются продолжить строительство и пополнить перечень услуг. Здесь создано пять новых рабочих мест.

"Это новое слово в качестве предоставления услуг, особенно на этой территории", - рассказал министр курортов и туризма Кабардино-Балкарии Мурат Шогенцуков. Он отметил, что это конкретный пример государственно-частного партнерства. "Это построено на частные деньги, но проект четко вписался в государственную программу [развития туризма] которая здесь задумана. Сегодня здесь огромное количество людей, условия пребывания разительно отличаются от тех, которые были, когда я сюда заехал в первый раз, это были только палатки. Сегодня здесь хороший набор услуг, начиная от отличной кухни и заканчивая горячей водой. Самое главное, здесь можно отдохнуть восстановить здоровье, набраться энергии, и все это будет работать, я надеюсь, круглый год", - добавил Шогенцуков.

О курорте

Всесезонный глэмпинг-парк О2Kislorod расположился возле единственного в России сертифицированного парадрома "Флай Чегем", рядом с Чегемским ущельем, где любители активного и экстремального отдыха могут провести его в комфортных условиях. На "Флай Чегем" доступны полеты на парапланах в тандеме с инструктором, роупджаминг, зиплайн (скоростной спуск по тросу, натянутому между скалами), пешие, конные и джип-маршруты.

Широкий погодный диапазон, типичный для Чегема, делает это место интересным для пилотов любой квалификации. Продолжительность маршрутных полетов в среднем составляет около 30 км. Рекорд дальности - 122 км (6 часов 4 минуты), установил Виталий Галайчук, максимальная высота, достигнутая в полете - 4 770 м. По данным Министерства курортов и туризма КБР, регион в 2021 году посетили 1,2 млн туристов, а Чегемское ущелье является одним из наиболее посещаемых мест региона.