Tesla собрала свой первый серийный электропикап Cybertruck

По данным специализированного портала electrek.co, предзаказ автомобиля сделали около 1,5 млн человек

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Производитель электромобилей Tesla собрал первый серийный пикап Cybertruck спустя четыре года после презентации прототипа.

Первый экземпляр новой модели был произведен на заводе компании в штате Техас. "Первый Cybertruck собран на Giga (сокр. от Gigafactory, название заводов компании Tesla - прим. ТАСС) в Техасе", - написала пресс-служба компании в субботу в Twitter, сопроводив сообщение фотографией электропикапа, окруженного сотрудниками завода.

Впервые Tesla продемонстрировала Cybertruck в 2019 году, тогда планировалось, что электропикап поступит в серийное производство в 2021 году, а начальная цена за автомобиль составит порядка $40 тыс. В январе 2022 года глава компании Илон Маск назвал нехватку комплектующих в качестве причины переноса запуска производства Cybertruck на 2023 год. По заверениям компании, пикап сможет перевозить более 1,5 тонны грузов, разгоняться до 96 км/ч за 2,9 секунды и проезжать до 800 км на одном заряде батареи.

На сайте Tesla до сих пор не отображена розничная цена на Cybertruck, компания при выборе этой модели предлагает сделать предзаказ, который, по данным специализированного портала electrek.co, оформили порядка 1,5 млн человек. Начальная цена одного из потенциальных конкурентов Cybertruck на рынке - электропикапа Ford F-150 Lightning, производство которого началось в 2022 году - составляет $60 тыс., несмотря на то, что в ходе презентации в мае 2021 года Ford заявлял, что их электропикап можно будет купить за $40 тыс.