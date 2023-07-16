Крупнейшие месторождения нефти в Ливии возобновили производство

Представитель администрации Эш-Шарары сообщил, что производство "постепенно восстанавливается, сейчас уже достигнут уровень объемом 30 тыс. баррелей от планируемых 290 тыс. баррелей нефти в сутки"

КАИР, 16 июля. /ТАСС/. Самые мощные нефтяные месторождения Ливии - Эш-Шарара и Эль-Филь - в субботу возобновили производство сырья. Об этом сообщил представитель администрации Эш-Шарары.

"Добыча нефти на двух крупнейших в стране месторождениях возобновилась после освобождения бывшего министра финансов [Ливии] Фараджа Буматари", - приводит его слова телеканал Al Hadath. По словам представителя, производство "постепенно восстанавливается, сейчас уже достигнут уровень объемом 30 тыс. баррелей от планируемых 290 тыс. баррелей нефти в сутки". Он добавил, что "обычная мощность производства на месторождении Эш-Шарара будет достигнута уже в воскресенье".

Ранее в субботу производство сырья на этих двух месторождениях было остановлено из-за протестов представителей местных племен. Лидеры племен юго-восточного региона объяснили, что действия протестующих вызваны задержанием Буматари, ответственность за которое они возлагают на Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии во главе с Абдель Хамидом Дбейбой.

Несколько часов назад один из старейшин ливийского племени Эз-Завия, к которому принадлежит бывший глава министерства финансов, объявил, что Буматари был выпущен из-под стражи. По словам старейшины, экс-министра освободили после вмешательства генерального прокурора Ливии.

Глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри также заявил, что ответственность за арест экс-министра несет ПНЕ, возглавляемое Дбейбой. По словам аль-Мишри, генеральный прокурор страны не имеет информации о каких-либо нарушениях или злоупотреблениях со стороны Буматари на посту главы Минфина, из-за которых он мог бы быть арестован. В связи с задержанием бывшего министра финансов Миссия ООН по поддержке в Ливии обратилась к ливийским сторонам с просьбой проявлять сдержанность и призвала их не использовать экономические аспекты, в том числе угрозу прекращения производства нефти, для реализации политических целей.

В настоящее время в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, который сформирован парламентом, и ПНЕ под руководством Дбейбы со штаб-квартирой в Триполи. 22 июня прошлого года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы.