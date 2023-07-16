Источник: решение по продлению зерновой сделки примут в последний момент

По предварительной информации, турецкая сторона будет принимать усилия по пролонгации соглашения

СТАМБУЛ, 16 июля. /ТАСС/. Решение по продлению на новый срок черноморской зерновой инициативы будет приниматься в самый последний момент. Ее пролонгация возможна при достижении сторонами компромиссов, пока о них информации нет, сообщил в воскресенье ТАСС дипломатический источник в Турции.

"Очевидно, что решение будет приниматься в самый последний момент и оно будет возможно, если Россия посчитает продление сделки целесообразным. Последние заявления российской стороны показывают, что она настроена решительно, чтобы побудить ее изменить свою позицию, нужны аргументы, компромиссы. Пока таких данных нет, поэтому она может не выдать очередной аванс на продление, что делала прежде", - сказал собеседник.

По его мнению, турецкая сторона за оставшееся до истечения срока сделки время будет принимать усилия по ее пролонгации, однако должна быть готова к тому, что Россия может приостановить в ней участие.

Президент РФ Владимир Путин заявил 15 июля, что обязательства по устранению препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений в рамках черноморской инициативы не выполнены, а основная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам - так и не реализована.

По последним данным Совместного координационного центра в Стамбуле, за время реализации зерновой сделки вывезено порядка 33 млн тонн сельхозпродукции. Из его сводки следует, что страны с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего получили лишь 10% кукурузы и 40% пшеницы, отправленных в рамках зерновой сделки.