16 июля, 06:31

Володин считает, что бюджетные средства должны направляться на развитие автопрома России

Председатель Госдумы также спросил у читателей своего Telegram-канала, считают ли они правильным закупать отечественные марки автомобилей для органов исполнительной власти, депутатов, бюджетных учреждений и госкорпораций

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Бюджетные средства должны направляться на развитие автопрома России. Об этом написал в воскресенье в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Необходимо, чтобы бюджетные средства направлялись на развитие автопрома нашей страны", - отметил он.

Также Володин спросил у читателей своего Telegram-канала, считают ли они правильным закупать отечественные марки автомобилей для органов исполнительной власти, депутатов, бюджетных учреждений и госкорпораций.

Ранее председатель Госдумы заявил, что депутатам следует принять решение об использовании в качестве служебных только автомобили отечественного производства. С таким предложением он обратился к парламентариям, комментируя слова главы Минфина Антона Силуанова о готовности закупать для нужд ведомства российские автомобили. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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