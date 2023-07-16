Пасечник считает, что СЭЗ поможет промышленности ЛНР привлечь инвестиции

По мнению врио главы региона, введение свободной экономической зоны также поспособствует тому, чтобы нарастить объемы производства

ДОНЕЦК, 16 июля. /ТАСС/. Введение свободной экономической зоны на территории Луганской Народной Республики позволит региональной промышленности привлечь инвестиции и нарастить объемы производства. Об этом заявил в Telegram-канале врио главы региона Леонид Пасечник.

"Со вступлением Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации у нас открылись новые перспективы развития. Благодаря президенту Владимиру Владимировичу Путину, правительству России принято решение о введении на территории нашей республики свободной экономической зоны. Уверен, это поможет предприятиям металлургии привлечь долгосрочные инвестиции и в кратчайшие сроки нарастить объемы выпускаемой продукции, освоить современные технологии и наладить взаимовыгодные связи с партнерами из других регионов", - написал он.

Пасечник также поздравил металлургов с профессиональным праздником и отметил их роль в восстановлении отрасли региона, пострадавшей от украинской агрессии.

С поздравлениями в адрес металлургов обратился и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Он подчеркнул, что предприятия Запорожской области включены в обновленную стратегию развития металлургической отрасли России до 2030 года.

"В этой стратегии учтена интеграция предприятий Запорожской области, а также их сырьевая база. Это в первую очередь адаптация металлургической отрасли к новым условиям и с новыми возможностями. Возможностями, которые позволят возродить металлургию региона и вывести ее на достойное место в промышленности нашего Отечества", - написал он в Telegram-канале.

Ежегодно, каждое третье воскресенье июля в России отмечается День металлурга.