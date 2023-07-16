Источник: зерновая сделка должна предусматривать санкции за невыполнение обязательств

По мнению источника в деловых кругах Турции, от такой "модернизации сделки" выиграют все ее участники

СТАМБУЛ, 16 июля. /ТАСС/. Черноморская зерновая инициатива, если будет продлена на новый срок, нуждается в серьезных корректировках, в том числе касающихся выполнения предусмотренных в ней сторонами обязательств. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал источник в деловых кругах Турции.

"Шансов на продление зерновой сделки, если судить по заявлениям России, все меньше и меньше. Но они еще есть, если предусмотреть в стамбульских договоренностях санкции за нарушение обязательств. В таком случае никому не будет выгодно их нарушать", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, от такой "модернизации зерновой сделки" выиграют все ее участники.

Президент РФ Владимир Путин заявил в субботу, что обязательства по устранению препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений в рамках черноморской инициативы не выполнены, а основная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам - так и не реализована.

По последним данным Совместного координационного центра в Стамбуле, за время реализации зерновой сделки вывезено порядка 33 млн тонн сельхозпродукции. Из его сводки следует, что страны с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего получили лишь 10% кукурузы и 40% пшеницы, отправленных в рамках зерновой сделки.