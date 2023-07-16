Джимми Балдинини заявил, что скорее закроет бизнес, чем уйдет из России

Основатель марки Baldinini подчеркнул, что до сих пор не закрыл ни один из своих магазинов по всей России и собирается открывать новые

РИМ, 16 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Основатель и владелец итальянской модной марки обуви и одежды Baldinini Джимми Балдинини продолжает работать в России и заявляет, что никогда не покинет российский рынок, которому невозможно найти аналог или альтернативу.

"Когда разные иностранные компании начали уходить из России, я сказал, что скорее закончу работать вообще, чем уйду из России", - сказал Балдинини в воскресенье в интервью ТАСС. Он рассказал, что до сих пор не закрыл ни один из своих магазинов по всей России и собирается открывать новые. "Первый магазин открылся 30 лет назад, сейчас их сотни, и ни один не закрылся. Наоборот, я открыл новые, и в планах новые открытия. Это обувь, линии мужской и женской одежды, обе очень хорошо продаются", - поделился предприниматель.

Он вспомнил, что начинал работать в России, когда страна была еще совсем другой. "Но я сразу увидел большой потенциал рынка. Я начинал потихоньку, шаг за шагом, тогда еще не было магазинов, только развалы", - вспоминает Балдинини свои первые поездки в Россию в 1990-х годах. Днем за днем он завоевывал рынок, свою клиентуру, которая остается верной ему. Сейчас его марка известна, но когда-то это был один из первых брендов итальянской моды. "Когда я начинал работать в России, страна была совсем другой, моды еще как таковой не существовало. Мой стиль в России полюбили, я очень связан с Россией, за эти годы объездил всю страну", - рассказал он.

Из городов он выделяет Санкт-Петербург и Москву, а в россиянах ему нравится решительность. "Они знают, что хотят", - констатировал предприниматель. По его мнению, Россия в этом сильно отличается от США, где Балдинини "только потерял деньги". "Я не хочу с ними работать. Американцы чувствуют себя слишком важными, выше всех остальных", - поделился он. Балдинини считает, что Россия во многом похожа на Италию, он даже думал переехать жить в РФ.

По его словам, действующий санкционный режим пока не принес его компании больших затруднений. "Нынешний конфликт должен закончиться, он вредит Европе, Украине, России. Мне жаль, что россияне больше не приезжают в Италию, русские туристы всегда были важны для нашей страны", - считает Балдинини.

Итальянский бизнес в России

Президент ассоциации итальянских предпринимателей в России GIM Unimpresa Витторио Торрембини констатирует, что почти у всех компаний, которые сохранили свое производство в России, "дела идут от хорошо до очень хорошо". "Те, кто ведет торговлю, испытывают некоторые проблемы, в основном из-за подорожания логистики, на некоторые товары наложены санкции. Но в целом бизнес сохраняет свои позиции", - сказал он в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС.

Итальянский экспорт в Россию сократился на 37%. Предприниматель пояснил, что это произошло за счет попавших под санкции товаров, которые сложно вернуть на российский рынок. По словам собеседника агентства, в России продолжают производство около 100 итальянских компаний, в том числе в особой экономической зоне Липецка. Работают предприятия производителя пасты Barilla, кондитерская Ferrero, Pirelli продолжает производить шины на двух своих предприятиях для поставок на внутренний рынок и на экспорт в бывшие советские республики. Банки Unicredit и Intesa тоже продолжают работать, хотя не без сложностей. Они пытаются продать свои активы, но опять же итальянской группе.

"Итальянцы остаются и особо даже не говорят об уходе. Просто сохраняют осторожность, стараются соблюдать все ограничительные нормы, не особенно афишируя деятельность", - сказал Торрембини.