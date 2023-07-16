16 июля, 09:29

СМИ: в Турции цена на бензин выросла сразу более чем на 20%

По данным Halk TV, теперь литр бензина стоит на заправках $1,30 вместо $1,07

СТАМБУЛ, 16 июля. /ТАСС/. Власти Турции увеличили в ночь на воскресенье более чем на 20% стоимость литра бензина и дизельного топлива, что вызвало недовольство среди местных жителей. Об этом сообщает телеканал Halk TV, отмечая, что решение было ожидаемым после повышения в начале июля до 20% ставки налога на добавленную стоимость, но приведет к тотальному росту цен.

Решение об увеличении цен на топливо опубликовано в правительственном вестнике Resmî Gazete.

Теперь литр бензина стоит на заправках 34,05 лиры ($1,30) вместо 28,05 ($1,07) в субботу, дизтоплива - 32,32 лиры ($1,23) в сравнении с 26,32 ($1,01) днем ранее.

С начала 2023 года топливо в Турции подорожало более чем на 60%, отмечает Halk TV. Рост происходит на фоне волатильности на местных рынках и экономической нестабильности. 

Теги:
Турция
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