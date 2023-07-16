Москва увеличила производство мясной продукции на 8,3%

По данным руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислава Овчинского, трем заводам одобрили льготные кредиты на реализацию инвестиционных проектов на общую сумму 6,6 млрд рублей

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Столичные производители за первые четыре месяца 2023 года выпустили на 8,3% больше мясных изделий, чем в январе - апреле 2022 года. Об этом сообщил в воскресенье заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В январе - апреле 2023 года в городе выпустили на 8,3% больше мясной продукции - колбас, сосисок, мясных полуфабрикатов, нарезок и снеков, чем за аналогичный период прошлого года. Cтоличная мясоперерабатывающая отрасль представлена более чем 20 предприятиями, на которых работают около 14 тыс. человек. Ежегодно заводы увеличивают ассортимент продукции и мощности своих площадок, расширяя парк современного оборудования", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Он уточнил, что три мясных предприятия имеют статус промышленного комплекса, который позволяет им получать налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на собственное развитие. "Столичные продовольственные заводы и производители мясных изделий, в частности, сегодня активно обращаются за финансовой помощью в виде льготных и целевых займов. Так, трем крупным мясоперерабатывающим заводам одобрены льготные кредиты на реализацию инвестиционных проектов на общую сумму 6,6 млрд рублей", - добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Всего в столице работают более 250 производителей продуктов питания, на площадках заняты более 60 тыс. человек.

"Предприятия могут обратиться в Центр поддержки промышленности, чтобы получить помощь по вопросам предоставляемых мер поддержки, локализации, финансирования и кредитования предприятий, подбора альтернативных поставщиков, взаимодействия с органами власти и другим. Сделать это можно с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 по телефону: +7 495 630-00-00 или через электронную почту: industrysupport@mos.ru", - заключили в пресс-службе.