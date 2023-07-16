16 июля, 11:49

Reuters: из Одессы вышло последнее судно в рамках зерновой сделки

Речь идет о турецком корабле Samsun

ЛОНДОН, 16 июля. /ТАСС/. Турецкое судно Samsun покинуло утром в воскресенье порт Одессы в рамках черноморской зерновой инициативы и направилось в Стамбул. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев и данные мониторингового сервиса Marine Traffic.

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Украинские чиновники не смогли оперативно подтвердить эту информацию. В субботу Совместный координационный центр в Стамбуле сообщил, что в рамках черноморской инициативы работало только одно судно Samsun, на которое в порту Одессы загружали зерно. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля. 

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