СМИ: Эстония закупит боеприпасы на сумму более €1,2 млрд до 2027 года

По информации ERR, также страна приобретет ракетный комплекс средней дальности

ВИЛЬНЮС, 16 июля. /ТАСС/. Боеприпасы на сумму более €1,2 млрд будут приобретены Эстонией в ближайшие четыре года. О таком плане Минобороны сообщил в воскресенье портал национального гостелерадио ERR.

"Для развития ПВО будет закуплен ракетный комплекс средней дальности, приобретены боеприпасы для отражения воздушных угроз, будет начата механизация маневренных подразделений", - говорится в сообщении.

Приобретение намечено осуществить в рамках плана развития вооруженных сил с 2024 по 2027 год. Его утвердил министр обороны Ханно Певкур. "Инвестировать в военное строительство нам позволяет повышение расходов на оборону до 3% от валового внутреннего продукта", - приводятся в сообщении слова министра.