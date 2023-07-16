Молдавия завершила аудит долга перед "Газпромом"

Министр энергетики республики Виктор Парликов назвал результаты "интересными"

КИШИНЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Молдавия завершила аудит накопленного перед "Газпромом" долга, но представит его результаты позже, после тщательного анализа. Об этом заявил в воскресенье министр энергетики республики Виктор Парликов.

"Результаты аудита уже есть, но публично они будут представлены, когда тщательно их проанализируем. Речь идет о структуре этих долгов. На основании выводов этого аудита мы примем решение, как дальше будет разрешена ситуация с "Газпромом". <…> Результаты аудита, скажем так, интересные", - сказал он в интервью молдавскому изданию Ziarul de Garda, которое финансирует Агентство США по международному развитию (USAID). Вместе с тем он сообщил, что в ходе аудита выявлены средства, которые необоснованно использовала компания "Молдовагаз".

Ранее Парликов сообщал о стремлении Кишинева сохранить рабочие отношения с "Газпромом".

Просроченный аудит

Одними из главных условий, на которых руководство "Газпрома" согласилось в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет, было погашение долга за топливо и своевременные платежи. На переговорах Кишинев настоял на международном аудите долга страны за газ и обязал организовать его и представить итоги к 1 мая 2022 года. Однако к этому сроку результаты аудита так и не были представлены, и, несмотря на то, что молдавская сторона не выполнила взятые обязательства, российский концерн продолжил поставки газа в республику.

Тогда официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что в настоящее время долг "Молдовагаза" составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает $709 млн. Счетная палата Молдавии по итогам проведенного аудита утверждает, что долг "Молдовагаза" перед "Газпромом" составляет $590,8 млн.

Компания "Молдовагаз" создана в 1999 году. Крупнейшим ее акционером является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала "Газпрому".