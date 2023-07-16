Министр энергетики Молдавии сообщил о закупках у европейских поставщиков российского газа

Виктор Парликов отметил, что "битву за энергетическую безопасность" республика выиграла

КИШИНЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Молдавия закупает у европейских поставщиков газ, в том числе и российского происхождения. Об этом заявил министр энергетики республики Виктор Парликов.

"Если российский газ поступает легально в Европу на спотовые биржи, и им там торгуют, то почему мы не можем его приобрести, если сделка выгодная?" - сказал он в интервью молдавскому изданию Ziarul de Gardă, которое финансирует Агентство США по международному развитию (USAID).

При этом он считает, что большая часть газа, который Молдавия закупает в Европе, имеет американское происхождение. "У компании "Энергоком" заключен договор с греческой государственной компанией DEPA. В порты Греции большая часть сжиженного природного газа поступает из США. И я не удивлюсь, что именно это топливо мы закачиваем для хранения, чтобы использовать его потом в зимний период. Мы храним газ на Украине", - пояснил Парликов.

"Битву за энергетическую безопасность мы по большому счету выиграли. Я бы рискнул сказать, что мы прошли самый сложный период. Самые высокие цены мы уже прошли", - уточнил министр.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что правительству удалось ликвидировать зависимость от поставок "Газпрома", который снабжал республику газом последние 30 лет.