"Тинькофф" введет комиссию за пополнение карт "Мир" через банкоматы сторонних банков

Эта мера не коснется банкоматов МКБ, ВТБ, "Открытия" и "Почта банка"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. "Тинькофф банк" с 31 июля вводит комиссию за пополнение карт платежной системы "Мир" через банкоматы сторонних кредитных организаций, не являющихся партнерами, говорится в материалах банка.

"Из бесплатного лимита пополнений в расчетном периоде будут исключены пополнения карточных счетов с использованием карт "Мир" через банкоматы других банков, не являющихся партнерами банка. При пополнении в указанных банкоматах с использованием карт "Мир" будет взиматься комиссия в соответствии с тарифом расчетной карты", - говорится в сообщении. Отмечается, что эти изменения вступают в силу с 31 июля 2023 года.

Как сообщили ТАСС в поддержке банка, в настоящий момент партнерами банка "Тинькофф", через банкоматы которых можно пополнить карты без комиссии, являются МКБ, ВТБ, "Открытие" и "Почта банк".

Комиссия будет взиматься в соответствии с тарифом расчетной карты. Например, по тарифу Tinkoff Black при пополнении карты в сторонних банках комиссия составит 2%, добавили в поддержке.