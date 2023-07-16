Киев за полгода получил от Запада свыше $23 млрд для покрытия дефицита бюджета

По данным украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, за шесть месяцев с начала года расходы превысили поступления в бюджет примерно на $13 млрд

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Западные партнеры с начала года предоставили Украине более $23 млрд для покрытия дефицита государственного бюджета. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Благодарны международным партнерам, которые с начала года выделили более $23 млрд для финансирования дефицита бюджета", - написал он на странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Исходя из данных, опубликованных премьером, за шесть месяцев с начала года расходы превысили поступления в бюджет примерно на $13 млрд. По его словам, приоритетом в расходах остается военный сектор, на втором месте - социальные программы.

Как ранее заявлял бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, страна перестанет существовать как государство без западного кредитования.

Бюджет Украины на 2023 год предусматривает рекордный дефицит в размере $38 млрд, президент страны Владимир Зеленский предложил Западу полностью его покрыть. При этом глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев признавал, что Украина не может распоряжаться имеющимися деньгами без согласования с западными странами, любые расходы и изменения не должны противоречить их видению. Министр финансов Украины Сергей Марченко призывал к осторожности с кредитами Запада, так как по ним придется платить будущим поколениям.