В Саудовской Аравии назвали Японию третьим торговым партнером

Министр инвестиций королевства Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех отметил, что Эр-Рияд - надежный партнер Токио в сфере поставок энергоносителей

ДУБАЙ, 16 июля. /ТАСС/. Япония является третьим по величине торговым партнером Саудовской Аравии. Об этом заявил в воскресенье министр инвестиций королевства Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

"Япония является третьим по величине торговым партнером Саудовской Аравии", - заявил он в ходе саудовско-японского круглого стола, состоявшегося в городе Джидда. Трансляцию вел телеканал Al Arabiya. Саудовский министр отметил, что Эр-Рияд - надежный партнер Токио в сфере поставок энергоносителей. По его словам, в воскресенье Япония и Саудовская Аравия подписали 26 меморандумов и соглашений о сотрудничестве. Документы предполагают расширение инвестиционных возможностей и затрагивают широкий спектр сфер, включая экологически чистую энергетику, космос и сельское хозяйство, уточнил министр.

Министр инвестиций добавил, что стороны продолжат вкладывать средства в развитие различных отраслей промышленности, в том числе экологически чистых источников энергии. Он напомнил, что "Япония стала первой страной, которая получила первую партию экологически чистого аммиака из Саудовской Аравии".

Как заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд в интервью Саудовскому агентству печати, Эр-Рияд продолжает обеспечивать безопасность поставок нефти в Японию. Он подчеркнул, что Саудовская Аравия стремится развивать сотрудничество с Японией в энергетическом секторе. По его словам, за последние пять лет королевство закупило в Японии товаров и услуг для энергетического сектора почти на 12 млрд риалов (около $3,2 млрд), в том числе турбины, насосы и компрессоры.

Кисида прибыл в Саудовскую Аравию в рамках своего первого ближневосточного турне, в ходе которого он также посетит Объединенные Арабские Эмираты и Катар. По подсчетам саудовской газеты Arab News, более 80% импорта нефти Японии приходится на эти три арабские страны. Как уточнило издание, японский премьер может призвать государства Персидского залива увеличить добычу нефти. Несколько стран региона наряду с Россией сократили добычу нефти как в рамках ОПЕК+, так и добровольно для обеспечения баланса на рынке. На встрече ОПЕК+ в Вене 4 июля Саудовская Аравия объявила, что с июля она на месяц дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн б/с. 3 июля Эр-Рияд продлил сокращение на август.