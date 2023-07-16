В Кировской области предложили создать программу по капремонту детских лагерей

Регионы не могут самостоятельно заниматься такими проектами, отметил уполномоченный по правам ребенка в области Владимир Шабардин

КИРОВ, 16 июля. /ТАСС/. Федеральную программу по капитальному ремонту и строительству детских оздоровительных лагерей необходимо разработать в России, так как у регионов нет достаточных средств для развития детской инфраструктуры. Такое мнение высказал ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин.

"Мы с коллегами вынесли на федеральный уровень вопрос о создании программы по созданию детской инфраструктуры - капитальному ремонту и строительству новых оздоровительных лагерей. К сожалению, сейчас нет федерального проекта по развитию этой системы. Считаю, что необходима такая же программа, как по строительству школ и детских садов, потому что регионам самостоятельно заниматься этим не под силу", - сказал Шабардин.

В 2022 году Минпросвещения России подготовило проект федеральной программы, которая подразумевает возведение сети детских лагерей из быстровозводимых конструкций, а также палаточного типа за счет субсидий регионам из средств федерального бюджета. "Это хорошая программа, но это один из способов решения проблемы", - пояснил Шабардин. По его словам, необходимо также капитально ремонтировать уже существующие стационарные лагеря в регионах, так как средств в субъектах на эти цели недостаточно.

Шабардин отметил, что, несмотря на отсутствие единой федеральной программы по созданию инфраструктуры, в Кировской области ведется работа в этом направлении. Так, увеличено финансирование на содержание государственных загородных оздоровительных лагерей. Также есть возможность участия отдельных лагерей в федеральных программах, которые позволяют улучшать материальную базу. Например, на базе детского оздоровительного лагеря "Белочка" в Слободском районе благодаря нацпроекту "Образование" открылся современный круглогодичный молодежный центр с конгресс-холлом для деловых игр, фестивалей и концертов, холлом-коворкингом для общения, медиалабораторией, комнатой психологической разгрузки, мастерской и лекторием для проведения занятий.

Летняя оздоровительная кампания 2023 года стартовала в Кировской области 1 июня. К работе приступили почти 470 организаций отдыха и оздоровления детей. Власти рассчитывают направить на отдых более 66 тыс. детей, что на 16,8% больше, чем в 2022 году. Также запланирован отдых более 200 детей, показавших высокие результаты в учебной, творческой, спортивной, общественной деятельности, в лагерях Краснодарского края и Республики Крым.