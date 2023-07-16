В Минфине США отметили, что Вашингтон рассматривает Нью-Дели как незаменимого партнера

Глава ведомства Джанет Йеллен назвала френдшоринг важной основой американского подхода к повышению устойчивости цепочек поставок

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июля. /ТАСС/. США рассматривают Индию как незаменимого партнера и готовы активно развивать отношения с Нью-Дели. Об этом заявила в воскресенье глава Минфина США Джанет Йеллен, которая находится в Гандинагаре на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран G20.

"Френдшоринг является важной основой нашего подхода к повышению устойчивости наших цепочек поставок, и мы видим Индию в качестве незаменимого партнера в этом отношении. Я надеюсь использовать эту поездку для углубления и без того значительных отношений в области френдшоринга, которые уже имеют США и Индия", - приводит слова Йеллен информационное агентство Press Trust of India.

Френдшоринг - это стратегия, при которой государство закупает сырье, комплектующие и промышленные товары у стран, являющихся его стратегическими союзниками.

Йеллен отметила, что двусторонние отношения между США и Индией достигли рекордно высокого уровня. "И обе страны надеются, что они будут расти еще больше", - добавила она.

Глава Минфина США также указала, что большую роль в развитии двусторонних контактов играет частный сектор. Она отметила, что американские частные компании все чаще объявляют об инвестициях в Индию, "поскольку они считают Индию прекрасным местом для производства и экспорта в США".