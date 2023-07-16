16 июля, 16:23,
обновлено 16 июля, 16:28

В столичном регионе инкассаторские центры Сбера получили купюры в 5 и 10 рублей

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

В банке уточнили, что в ближайшее время ожидаются дополнительные партии

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Кассово-инкассаторские центры Сбербанка в Москве и Подмосковье получили купюры номиналом в 5 и 10 рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации в воскресенье.

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"В настоящее время кассово-инкассаторские центры Сбербанка в Москве и Московской области обеспечены банкнотами 5 и 10 рублей, пока в небольшом объеме", - сказали в пресс-службе.

В банке уточнили, что в ближайшее время ожидаются дополнительные партии, после чего банкноты возобновленного выпуска будут направлены для работы в отделения банка и клиентам, получающим услуги по доставке размена.

В июле прошло года зампред Банка России Сергей Белов в интервью "Известиям" рассказал, что в конце 2022 года планируется возобновить печать 10-рублевых и рассматривается возможность возобновления изготовления 5-рублевых купюр.

Позднее о планах вернуть в оборот банкноты в 5 и 10 рублей в 2023 году сообщал генеральный директор Гознака Аркадий Трачук также в интервью газете "Известия". 

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